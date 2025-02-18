ДТП с фургоном, имеющим логотип Грузовичкоф, затормозило движение на Кубинской улице. Как сообщает читатель Мойки78, авария произошла у дома 73.
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ДТП с фургоном, имеющим логотип Грузовичкоф, затормозило движение на Кубинской улице. Как сообщает читатель Мойки78, авария произошла у дома 73.