"Алтайавтодор" подал в суд на строителей развязки на Змеиногорском тракте

Претензии могут быть связаны с отставанием по срокам работ "Алтайавтодор" хочет через суд взыскать 100 тысяч рублей с московской компании "РСК", которая строит развязку на Змеиногорском тракте, сообщает "Толк" со ссылкой на материалы суда.