В Госдуме предложили ввести уроки китайского языка во всех школах России. Инициатива принадлежит заместителю председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплану Панешу, который в интервью News.
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