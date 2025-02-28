Машина дергается при разгоне: эксперт раскрыл причины

Директор департамента механического ремонта автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов рассказал, что если при разгоне машина непроизвольно начинает подергиваться, скорее всего, неисправна топливная система.
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