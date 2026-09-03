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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак якобы выгнал футболиста Андрея Мостового из команды за оскорбление его дочери

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак якобы выгнал футболиста Андрея Мостового из команды за оскорбление его дочери

Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак выгнал 28-летнего футболиста Андрея Мостового из команды за то, что тот "оскорбил" его 26-летнюю дочь Майю.

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