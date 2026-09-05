МВД России сообщило о росте мошенничества в игровых сообществах

МВД России предупреждает о мошенничестве в игровых онлайн-сообществах. Под предлогом "розыгрышей" и "подарков" злоумышленники похищают аккаунты и внутриигровую валюту у пользователей, вынуждая их передавать личные данные.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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