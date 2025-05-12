Оценивая состояние финской промышленности, потерявшей доступ к финансовым жилам и бесконечным потокам сырья из России, можно уверенно сделать вывод о степени влияния этих составляющих на общее экономическое развитие среднестатической европейской республики, у которой газификация всего 3%.
Россия перекрыла Финляндии электричество из-за неуплаты и не собирается обустраивать чужую экономику
Комментарии
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Татьяна Романова
"Мы им строим энергетическую инфраструктуру и продаём 8 миллиардов кВт*часов в год, а они нам не увеличивают тарифы на электричество! Финские владельцы крупных российских ТЭЦ неправомерно завышали цены в ежемесячных квитанциях." Кто-нибудь что-нибудь понял? Мы клянем наших коммунальщиков в повышении цен на э/энергию, а этим оказывается чухонцы заправляют. Интересно, кого "благодарить" за рост цен на бензин?
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6 час.
Русская Северяночка
Поделом!
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6 час.
АндрейБорков
Кошка бросила котят, пусть ебут...я как хотят! ..... Приют убогого чухонца... 🤣🤣🤣
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1 час.
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