Россия перекрыла Финляндии электричество из-за неуплаты и не собирается обустраивать чужую экономику

Татьяна Романова

"Мы им строим энергетическую инфраструктуру и продаём 8 миллиардов кВт*часов в год, а они нам не увеличивают тарифы на электричество! Финские владельцы крупных российских ТЭЦ неправомерно завышали цены в ежемесячных квитанциях." Кто-нибудь что-нибудь понял? Мы клянем наших коммунальщиков в повышении цен на э/энергию, а этим оказывается чухонцы заправляют. Интересно, кого "благодарить" за рост цен на бензин?