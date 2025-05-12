Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • АндрейБорков
    Кошка бросила котят, пусть ебут...я как хотят! ..... Приют убогого чухонца... 🤣🤣🤣Россия перекрыла ...
  • Русская Северяночка
    Поделом!Россия перекрыла ...
  • Татьяна Романова
    "Мы им строим энергетическую инфраструктуру и продаём 8 миллиардов кВт*часов в год, а они нам не увеличивают тарифы н...Россия перекрыла ...

Россия перекрыла Финляндии электричество из-за неуплаты и не собирается обустраивать чужую экономику

Россия перекрыла Финляндии электричество из-за неуплаты и не собирается обустраивать чужую экономику

Оценивая состояние финской промышленности, потерявшей доступ к финансовым жилам и бесконечным потокам сырья из России, можно уверенно сделать вывод о степени влияния этих составляющих на общее экономическое развитие среднестатической европейской республики, у которой газификация всего 3%.

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Комментарии
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Татьяна Романова
&quot;Мы им строим энергетическую инфраструктуру и продаём 8 миллиардов кВт*часов в год, а они нам не увеличивают тарифы на электричество! Финские владельцы крупных российских ТЭЦ неправомерно завышали цены в ежемесячных квитанциях.&quot; Кто-нибудь что-нибудь понял? Мы клянем наших коммунальщиков в повышении цен на э/энергию, а этим оказывается чухонцы заправляют. Интересно, кого &quot;благодарить&quot; за рост цен на бензин?
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6 час.
Русская Северяночка
Поделом!
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6 час.
АндрейБорков
Кошка бросила котят, пусть ебут...я как хотят! ..... Приют убогого чухонца... 🤣🤣🤣
Ответить
1 час.
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