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Регионы России

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Цена нефти Brent превысила $101 впервые с июля на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Цена нефти Brent превысила $101 впервые с июля на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 9 сентября впервые с 24 июля превысил отметку в $101 за баррель, свидетельствуют торговые данные.

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