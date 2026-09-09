Цена нефти Brent превысила $101 впервые с июля на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 9 сентября впервые с 24 июля превысил отметку в $101 за баррель, свидетельствуют торговые данные.
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