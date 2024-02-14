Доклад: у России хватит техники еще минимум на 2-3 года войны

Согласно новой аналитической публикации, Россия производит достаточно новых танков, боевых машин и другой техники и имеет достаточно запасов, чтобы выдержать потери в течение еще 2-3, а возможно и больше, лет.
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