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Daily Storm

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Диверсия или нет: во Франции поезд сошел с рельсов при странных обстоятельствах

Диверсия или нет: во Франции поезд сошел с рельсов при странных обстоятельствах

11 сентября во Франции поезд сошел с рельсов. Пострадали 44 человека. Это может быть диверсией.Крушение состава произошло вечером 11 сентября.

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