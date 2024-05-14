Autosport: MotoGP заменит этап в Индии гонкой в Казахстане

Gold & Goose / Red Bull Content PoolВ 2023 году должен был состояться первый в истории Гран При Казахстана MotoGP, но организаторы чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам объявили об отмене намеченного на июль этапа.
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