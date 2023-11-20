Послевоенная служба танков и САУ, изготовленных в нацистской Германии, в вооруженных силах других государств

После окончания боевых действий на территориях, освобождённых от нацистской оккупации, осталось значительное количество исправной или пригодной для восстановления бронетехники немецкого производства.
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