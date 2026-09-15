Две улицы в Воронеже останутся без воды на 4 часа 16 сентября

Холодную воду отключат 16 сентября с 13:00 до 17:00 по следующим адресам: ул. Торпедо, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 37а, 43; ул.
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