Экономист рассказал об угрозах для среднего класса Украины

Грядущий экономический кризис сделает жизнь украинцев с малым достатком еще тяжелее, а увеличивающиеся налоги и штрафы прибавят сложностей, заявил директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров в статье для издания «Главред».
Грядущий экономический кризис сделает жизнь украинцев с малым достатком еще тяжелее, а увеличивающиеся налоги и штрафы прибавят сложностей, заявил директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров в статье для издания «Главред».
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