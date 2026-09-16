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Калужские новости

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Второе за сутки закрытие неба в произошло в Калужской области

Второе за сутки закрытие неба в произошло в Калужской области

Небо над Калужской областью закрыто уже второй раз за сутки, ограничения действуют временно и введены для обеспечения безопасностиСтало известно о новом закрытии неба в Калужской области - уже второй раз за сутки.

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