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Учащиеся школы приняли активное участие в акции ´Подари библиотеке книгу´ в рамках Международного дня дарения книг, который о...

Учащиеся школы приняли активное участие в акции ´Подари библиотеке книгу´ в рамках Международного дня дарения книг, который о...

Учащиеся школы приняли активное участие в акции ´Подари библиотеке книгу´ в рамках Международного дня дарения книг, который отмечается 14 февраляПо итогам акции в библиотеке оформлена выставка книг ´Книги, подаренные с любовью´ .

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