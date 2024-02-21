Учащиеся школы приняли активное участие в акции ´Подари библиотеке книгу´ в рамках Международного дня дарения книг, который о...

Учащиеся школы приняли активное участие в акции ´Подари библиотеке книгу´ в рамках Международного дня дарения книг, который отмечается 14 февраляПо итогам акции в библиотеке оформлена выставка книг ´Книги, подаренные с любовью´ .
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