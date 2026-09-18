Скрыть не удалось: журналисты выведали пол и имя ребенка Леди Гаги

Леди Гага (настоящее имя Стефани Джерманотта. — Прим. ред.) впервые стала мамой. Радостную новость ее фанаты обсуждали еще на прошлой неделе, а теперь журналистам TMZ удалось ознакомиться со свидетельством о рождении ребенка.