Скрыть не удалось: журналисты выведали пол и имя ребенка Леди Гаги

Леди Гага (настоящее имя Стефани Джерманотта. — Прим. ред.) впервые стала мамой. Радостную новость ее фанаты обсуждали еще на прошлой неделе, а теперь журналистам TMZ удалось ознакомиться со свидетельством о рождении ребенка.
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