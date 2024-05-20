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Стало известно, кто может стать приемником президента Ирана Эбрахима Раиси

Стало известно, кто может стать приемником президента Ирана Эбрахима Раиси

Смерть президента Ирана Эбрахима Раиси стала неожиданностью для всего мирового сообщества. Однако, стало известно, что трагедия делает сына руководителя и верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи основным преемником отца.

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