Стало известно, кто может стать приемником президента Ирана Эбрахима Раиси

Смерть президента Ирана Эбрахима Раиси стала неожиданностью для всего мирового сообщества. Однако, стало известно, что трагедия делает сына руководителя и верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи основным преемником отца.
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