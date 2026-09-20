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ФедералПресс

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Явка на выборах депутатов Госдумы превысила 50 процентов

Явка на выборах депутатов Госдумы превысила 50 процентов

МОСКВА, 20 сентября, ФедералПресс. Центральная избирательная комиссия РФ зафиксировала высокую электоральную активность граждан в ходе единого дня голосования 2026 года.

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