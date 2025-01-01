🇷🇺 Выше пенсии, но больше платить за штрафы: что изменилось с начала 2025 года С сегодняшнего дня вступают в силу многие изменения в федеральное законодательство.
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🇷🇺 Выше пенсии, но больше платить за штрафы: что изменилось с начала 2025 года С сегодняшнего дня вступают в силу многие изменения в федеральное законодательство.