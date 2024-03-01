Франция, Германия и Евробанк струхнули. Bloomberg: Опасаются конфискации русских активов

Ряд европейских стран переживают из-за возможного изъятия замороженных активов России.Выяснилось, что представители Франции, Германии и Европейского центрального банка (ЕЦБ) обеспокоены из-за возможного изъятия замороженных русских активов.
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