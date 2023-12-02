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Сергей Федоров: «Федотов потихонечку восстанавливается. Ребята терпят, Ваня терпит, тренерский штаб терпит те ситуации, которые иногда бывают»

– ЦСКА выводит на пик формы голкипера Ивана Федотова. Но тут выстрелил Дмитрий Гамзин. Может быть, он станет первым номером? – Я отлично отношусь к этой вратарской ситуации.

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