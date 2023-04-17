Путин заявил о праве России использовать ВМФ в любых конфликтах

Силы Военно-морского флота (ВМФ) России могут использоваться в конфликтах на любых направлениях. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин министру обороны Сергею Шойгу после того, как выслушал доклад о ходе внезапной проверки Тихоокеанского флота.