Парламентская газета

892 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    На Усраине что, все еще есть российское посольство?!! Нужно немедленно закрыть посольство, тем более, это опасно для ...Киевский горсовет...
  • Иван Иванов
    точно напрашиваются на повторное освобождение.....В Латвии запретил...
  • Александр Ширай
    Ну и какая связь между сортировкой мусора и его объёмом? Лишь бы ничего не делать.В России может из...

Путин заявил о праве России использовать ВМФ в любых конфликтах

Силы Военно-морского флота (ВМФ) России могут использоваться в конфликтах на любых направлениях. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин министру обороны Сергею Шойгу после того, как выслушал доклад о ходе внезапной проверки Тихоокеанского флота.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх