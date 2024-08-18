В США назвали стратегическую ошибку ВСУ

Нападение на Курскую область было стратегической ошибкой Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение высказал американский военный аналитик Марк Слебода в интервью журналистке Рейчел Блевинс, опубликованном на YouTube.
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