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В США назвали стратегическую ошибку ВСУ

В США назвали стратегическую ошибку ВСУ

Нападение на Курскую область было стратегической ошибкой Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение высказал американский военный аналитик Марк Слебода в интервью журналистке Рейчел Блевинс, опубликованном на YouTube.

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