Нужно ли стирать купленную одежду? Ответ эксперта

Стирка новой одежды необходима для удаления промышленных химикатов и защиты от инфекций. Об этом рассказала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина в беседе с NEWS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии