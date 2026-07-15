Всё о женщинах
ГлавнаяВсё о женщинахМодаКрасота и здоровьеОн и ОнаДетиДом
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Всё о женщинах

68 072 подписчика

Нужно ли стирать купленную одежду? Ответ эксперта

Нужно ли стирать купленную одежду? Ответ эксперта

Стирка новой одежды необходима для удаления промышленных химикатов и защиты от инфекций. Об этом рассказала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина в беседе с NEWS.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии