В Мордовии 18-летний курьер телефонных мошенников осужден за хищение у пенсионерок около 1 млн рублей

Собранные следственным отделом ОП № 3 УМВД России по го Саранск доказательства оказались достаточными для вынесения приговора в отношении 18-летнего жителя Нижнего Новгорода, признанного виновным в серии мошенничеств в отношении саранских пенсионерок.
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