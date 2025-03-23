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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

170 подписчиков

КХЛ заняла 3-е место в Европе по средней посещаемости в регулярке после лиг Германии и Швейцарии (Metaratings)

Сегодня завершился регулярный чемпионат-2024/25, матчи Фонбет Чемпионата КХЛ посетили 5 706 785 зрителей.

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