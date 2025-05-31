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Русская весна

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Неутешительные прогнозы: многие украинцы вполне могут быть выброшены на улицу

Неутешительные прогнозы: многие украинцы вполне могут быть выброшены на улицу

Украинский политик, экс-депутат Рады, автор книги «Украина — не Европа» Евгений Филиндаш проанализировал падение уровня жизни украинцев и акцентировал внимание на реальности прогнозов о том, что украинцы могут быть массово лишены жилья.

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