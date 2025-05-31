Неутешительные прогнозы: многие украинцы вполне могут быть выброшены на улицу

Украинский политик, экс-депутат Рады, автор книги «Украина — не Европа» Евгений Филиндаш проанализировал падение уровня жизни украинцев и акцентировал внимание на реальности прогнозов о том, что украинцы могут быть массово лишены жилья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии