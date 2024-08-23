Театр абсурда
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Театр абсурда

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Курское вторжение и новая волна мобилизации: О чём шепчут в коридорах власти? Главное решение принял Белоусов

Курское вторжение и новая волна мобилизации: О чём шепчут в коридорах власти? Главное решение принял Белоусов

Фото: Коллаж Царьграда После вторжения ВСУ в Курскую область по Сети стал расходиться фейк о якобы принятом решении о мобилизации в России.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР
Раз идут слухи значит будет мобилизация.
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15 час.
Дмитрий
И, словно мухи, тут и там Ходят слухи по домам, А беззубые старухи Их разносят по умам! Их разносят по умам!
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13 час.
Модест
Зачем им мобилизация, если Апти сказал, что война закончится через 3 месяца. Договорнячок подпишут. Скорее всего по линии фронта на момент договорнячка при отсутствии всяких репараций. И с разрешением транзита сырья на Запад через территорию хрюкаины.
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9 час.

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