Курское вторжение и новая волна мобилизации: О чём шепчут в коридорах власти? Главное решение принял Белоусов

И, словно мухи, тут и там Ходят слухи по домам, А беззубые старухи Их разносят по умам! Их разносят по умам!

Модест

Зачем им мобилизация, если Апти сказал, что война закончится через 3 месяца. Договорнячок подпишут. Скорее всего по линии фронта на момент договорнячка при отсутствии всяких репараций. И с разрешением транзита сырья на Запад через территорию хрюкаины.