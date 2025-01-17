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Царьград

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Белоруссия повышает тарифы на транспортировку нефти на 11% с февраля 2025 года

Белоруссия повышает тарифы на транспортировку нефти на 11% с февраля 2025 года

С 1 февраля 2025 года Белоруссия увеличивает на 11% тарифы на транспортировку нефти. Изменения коснутся магистральных трубопроводов "Гомельтранснефть Дружба", включая маршруты "Унеча – Адамова Застава" и "Унеча – граница Беларуси и Украины".

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