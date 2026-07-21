Как робот-пылесос Wollmer F550 Sapphire изменил мое отношение к домашней уборке

Признаюсь честно, долгое время я относилась к роботам-пылесосам с изрядной долей скепсиса. Казалось, что эти маленькие шайбы способны лишь на то, чтобы бестолково кататься по квартире, пугая кота и собирая пыль только в самых доступных углах.