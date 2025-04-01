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Петербургский дневник

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Петербуржцев предупредили об ограничения движения транспорта на Троицком мосту и на Московском проспекте

Петербуржцев предупредили об ограничения движения транспорта на Троицком мосту и на Московском проспекте

Будут проводиться ремонтные работы С сегодняшнего дня и до 10 июня на Троицком мосту вводится новая схема организации дорожного движения для ускорения ремонта и оптимизации работ, сообщили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

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