Петербуржцев предупредили об ограничения движения транспорта на Троицком мосту и на Московском проспекте

Будут проводиться ремонтные работы С сегодняшнего дня и до 10 июня на Троицком мосту вводится новая схема организации дорожного движения для ускорения ремонта и оптимизации работ, сообщили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.