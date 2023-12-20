В Конгрессе США считают, что запрет на участие Трампа в выборах в Колорадо отменят

Олег Орлов

Какое участие в мятеже? Если сторонники , видя несправедливость взбунтовались, то да это мятеж, но причем здесь сам персонаж? Разве певец или ещё кто, футболист например, отвечает за действия своих сторонников... А свобода слова позволяет выражать свое мнение.. Думаю любой человек рад был бы что его сторонники горы готовы свернуть, что же он в сторонников плевать должен???