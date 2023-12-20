Страна и люди
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Страна и люди

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В Конгрессе США считают, что запрет на участие Трампа в выборах в Колорадо отменят

В Конгрессе США считают, что запрет на участие Трампа в выборах в Колорадо отменят

Спикер Палаты представителей американского Конгресса республиканец Майк Джонсон заявил, что решение суда в Колорадо не допустить бывшего президента США Дональда Трампа до участия в первичных выборах республиканцев в этом штате было принято по политическим мотивам и, вероятно, будет отменено.

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Комментарии
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Олег Орлов
Какое участие в мятеже? Если сторонники , видя несправедливость взбунтовались, то да это мятеж, но причем здесь сам персонаж? Разве певец или ещё кто, футболист например, отвечает за действия своих сторонников... А свобода слова позволяет выражать свое мнение..  Думаю любой человек рад был бы что его сторонники горы готовы свернуть, что же он в сторонников плевать должен???
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