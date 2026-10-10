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ФедералПресс

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Ростовскую область атаковали более 50 БПЛА: повреждены жилые дома и мост

Ростовскую область атаковали более 50 БПЛА: повреждены жилые дома и мост

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 октября, ФедералПресс. ВСУ в ночь с 9 на 10 октября совершили массированную атаку на Ростовскую область.

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