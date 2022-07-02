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Виталий Киселёв: в Лисичанске насильно оставлены более 2000 «одноразовых бойцов» - бойцов теробороны Украины

В Лисичанске насильно оставлены более 2000 «одноразовых бойцов», то есть бойцов теробороны Украины.Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв сообщил эту информацию в пятницу, 1 июля.

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