The Guardian: среди погибших на затонувшем в Ла-Манше судне были 6 детей

Как минимум 12 человек погибли при кораблекрушении маломерного судна в проливе Ла-Манш. На переполненной лодке находились мигранты, которые хотели добраться до Великобритании, сообщила газета The Guardian.
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