ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Герой СВО Владимир Медюлянов идет на поправку после операции по пересадке донорской руки, которая длилась более 12 часов.
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