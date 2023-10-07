Конгрессмены потребовали от Байдена объяснить стратегию по Украине

Американские конгрессмены Майкл МакКол и Джим Риш (представители Республиканской партии США) направили президенту Джо Байдену письмо, в котором потребовали, чтобы Белый дом взаимодействовал с Конгрессом США по поводу вопросов, касающихся поддержки Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии