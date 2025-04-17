Театр абсурда
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Театр абсурда

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Мигрантский проект "Котельники" провалился: британцы возмущены и требуют не трогать диаспоры

Мигрантский проект "Котельники" провалился: британцы возмущены и требуют не трогать диаспоры

Великоросс Не вмешиваться в дела диаспор призывает Великобритания, бурлящая от негодования из-за провала миграционного проекта в Котельниках.

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