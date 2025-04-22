Назван возможный срок возвращения на рынок России Zara, Bershka и Stradivarius

Испанские бренды одежды и обуви Zara, Bershka и Stradivarius могут вернуться в Россию примерно через девять месяцев, при этом первым регионом, где возобновят работу магазины сетей, будет Свердловская область, пишет Telegram-канал Ural Mash.
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