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Назван возможный срок возвращения на рынок России Zara, Bershka и Stradivarius

Назван возможный срок возвращения на рынок России Zara, Bershka и Stradivarius

Испанские бренды одежды и обуви Zara, Bershka и Stradivarius могут вернуться в Россию примерно через девять месяцев, при этом первым регионом, где возобновят работу магазины сетей, будет Свердловская область, пишет Telegram-канал Ural Mash.

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