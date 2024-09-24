Украинский лидер Владимир Зеленский своей политикой причиняет ущерб не только Украине, но и странам Запада, поэтому даже канидадт на пост президента США от демократов Камала Харрис стремится дистанцироваться от него.
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