Живая Кубань

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Девам следует обратиться за помощью к старым друзьям, а скорпионам придется поменять планы

Девам следует обратиться за помощью к старым друзьям, а скорпионам придется поменять планы

Девам следует обратиться за помощью к старым друзьям, а скорпионам придется поменять планыОвен Не только можно, но и нужно браться за несколько дел одновременно – в этом случае вы не только успеха добьетесь, но и на скуку не сможете пожаловаться.

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