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«Зенит» проиграл ЦСКА, победа «Барсы» в класико, 819-я шайба Овечкина, поражения «ПСЖ» и «Баварии», 100-й подиум Алонсо и другие новости

«Зенит» проиграл ЦСКА, победа «Барсы» в класико, 819-я шайба Овечкина, поражения «ПСЖ» и «Баварии», 100-й подиум Алонсо и другие новости

Доброе утро! Новая неделя — новый дайджест летит в вашу ленту! ☀️ 1. Гол Федора Чалова принес ЦСКА победу над «Зенитом» (1:0).

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