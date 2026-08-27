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Представлены часы Citizen Promaster Skyhawk

Представлены часы Citizen Promaster Skyhawk

Чёрный циферблат дополнен белыми и красными элементами Новая модель создана в сотрудничестве с британской пилотажной группой Red Arrows и сочетает классические стрелки с цифровыми экранами, предлагая набор инструментов для авиации, путешествий и точного измерения времени.

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