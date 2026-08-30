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Умирать невыгодно: немцы ищут, как сэкономить на похоронах

Умирать невыгодно: немцы ищут, как сэкономить на похоронах

РЕН ТВ Ритуальные услуги в Германии резко вырастут в цене, в стране запланировали повышение тарифов сразу в полтора раза.

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