Модник Васильев заявил, что ведущим «Модного приговора» должен быть мужчина

Бежавший из России и осудивший СВО экс-телеведущий Первого канала Александр Васильев вдруг выразил свое мнение о новой судье “Модного приговора”, стилисте Лилии Рах в интервью на YouTube-канале “Телеканал Страз”.
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