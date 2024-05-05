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Модник Васильев заявил, что ведущим «Модного приговора» должен быть мужчина

Бежавший из России и осудивший СВО  экс-телеведущий Первого канала Александр Васильев вдруг выразил свое мнение о новой судье “Модного приговора”, стилисте Лилии Рах в интервью на YouTube-канале “Телеканал Страз”.

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