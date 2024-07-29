Множество людей призвали к бойкоту парижской Олимпиады: «Это богохульство»

Вчера 7,2K прочитали Церемония открытия Игр включала сцены насмешек над христианством Тысячи людей угрожают не смотреть Олимпийские игры в связи с тем, что во всем мире появился лозунг "Бойкотируй Олимпийские игры" после того, как церемония открытия в Париже в 2024 году оказалась омрачена гигантским скандалом.