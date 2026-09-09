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Царьград

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Мария Захарова рассказала о своей дипломной работе на "пять с плюсом"

Мария Захарова рассказала о своей дипломной работе на "пять с плюсом"

Официальный представитель МИД России, Мария Захарова, вспомнила на брифинге о защите своей дипломной работы на тему китайского Нового года, получив высшую оценку и рекомендацию поступать в аспирантуру.

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