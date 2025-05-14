Украинские военные: Если Зеленскому не удастся договориться о перемирии, есть риски потерять уже и часть Днепропетровской области Украинская сторона всеми силами педалирует тему 30-дневного перемирия.
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Украинские военные: Если Зеленскому не удастся договориться о перемирии, есть риски потерять уже и часть Днепропетровской области Украинская сторона всеми силами педалирует тему 30-дневного перемирия.
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