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Аргументы и Факты

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Умер ведущий инженер-конструктор лунной программы СССР Владимир Бугров

Умер ведущий инженер-конструктор лунной программы СССР Владимир Бугров

Владимир Бугров, бывший ведущий конструктор пилотируемых ракетно-космических комплексов для экспедиции на Луну и многоразовой системы «Энергия-Буран», умер в возрасте 93 лет.

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